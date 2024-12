Questa sera a San Giovanni Concerto di Natale della Orchestra Filarmonica del Mediterraneo

Si concluderà con il Concerto dedicato al santo Natale di questa sera nella chiesa di San Giovanni alle ore 20, il Festival " La Puglia musicale" che a Trani ha accompagnato questa settimana prenatalizia riempiendola di musica attraverso le esecuzioni di giovani e straordinari interpreti che hanno calcato le scene in tutto il mondo, giovani che fanno parte della Accademia Filarmonica del Mediterraneo, nata solo due anni fa un seno alla associazione culturale musicale Hermes. Gli ultimi due eventi, il concerto del pianista giapponese Wataru Mashimo nell'auditorium di San Luigi che ha incantato con le sue esecuzioni di Beethoven, Ravel e Brahms e il matinée con le sonate e partite di Bach eseguite da Claudia D'alessandro, (il secondo dedicato alla musica barocca nella chiesa di San Rocco dopo quello delle suite di Bach interpretate da Annarita Lorusso e Ilenia Piccolo), hanno visto una partecipazione di pubblico sempre più ampia e entusiasta: E stasera alle 20,00 protagonista sarà l'intera Orchestra Filarmonica del Mediterraneo, la stessa che nell'ottobre scorso aveva presentato il progetto "La Puglia musicale" al Bahrain International Music Festival, finalizzato a far conoscere e promuovere il territorio locale attraverso la musica. Sarà eseguito il Concerto in re maggiore per violoncello e orchestra di J. F. Haydn, solista Mauro Paolo Monopoli, (reduce dal trionfale debutto come solista con la leggendaria Bolshoi Tchaikovsky State Symphony Orchestra, la più famosa orchestra russa al mondo), un mottetto per soprano e orchestra di Mozart con il soprano Martina Barreca, la sinfonia in La di Domenico Sarro, musicista tranese la cui presenza nel programma sottolinea la promozione della cultura territoriale che il progetto porta con sé.Chiuderà il concerto uno spazio dedicato ai canti della tradizione natalizia con la lettura drammatizzata di Antonio Memeo del celebre componimento "Quanno nascette Ninno" di Sant'Alfonso Maria de Liguori.Ogni concerto è preceduto dalla descrizione storico-artistica dei luoghi dove si sono svolti e questa sera Stefania De Toma, insieme alla esposizione del progetto, realizzato grazie alla collaborazione con "We are in Puglia" della regione Puglia, alla presentazione del concerto e dei suoi musicisti unirà ancora una volta la descrizione della chiesa di San Giovanni dopo quelle dell'auditorium di San Luigi e della chiesa di San Rocco, che hanno ospitato gli eventi grazie alla gentile disponibilità della Curia nelle persone dellarcivescovo, monsignor D'Ascenzo, del Vicario generale Monsignor Pellegrini, di don Saverio Pellegrino e di don Gaetano Lops.