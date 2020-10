Raccolta differenziata, Bottaro: “Cambiamento cruciale per il futuro della comunità”

Mancano pochi giorni dall'avvio della raccolta differenziata sull'intero territorio comunale. Questo il commento del sindaco Amedeo Bottaro: "Si avvicina una data fondamentale per la nostra città. Amiu Trani è a disposizione di tutti per fugare dubbi e fornire chiarimenti ed assistenza. Comprendo la preoccupazione che inevitabilmente accompagna una fase nuova e di cambiamento. Quando si va a impattare sulle abitudini delle persone, è normale che ci siano timori. Far bene la raccolta differenziata diventa però cruciale per il futuro della comunità, sia dal punto di vista ambientale che economico. Sono convinto che Trani saprà rispondere positivamente".