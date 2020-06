Radio DaD scuola Baldassarre, altre novità in questa settimana

Con la nuova settimana che va ad iniziare arrivano novità per la programmazione della radio web della scuola Baldassarre. A partire da oggi alle 19 e poi tutti gli altri giorni in versione podcast sulla piattaforma Spreaker, è il momento delle scienze, mondo affascinante e seguito da tanti appassionati e curiosi. Radio DaD Scienze, condotto dalla professoressa Stefania Rosito con tre alunni della 2B, Michele, Luca e Michele, esploreranno i meandri delle scienze con passione per la divulgazione e puntualità.Mercoledi 24 dalle 18 e poi tutti i giorni su Radio DaD scuola Baldassarre in versione podcast su piattaforma Spreaker, un gradito ritorno con la seconda puntata della trasmissione dedicata alla gestione ed attenuazione dello stress post Covid con la psicologa della scuola, la dottoressa Federica Liso.Altre novità in arrivo: lo stesso mercoledì 24 a partire dalle 19 e poi tutti i giorni su Radio DaD scuola Baldassarre in versione podcast su piattaforma Spreaker, esordio per il programma " Pensieri Vaganti al tempo della Didattica a distanza ", realizzato dagli alunni della 2 L Giorgia, Francesca, Nicole, con le professoresse Alessandra de Robertis e Iolanda Zecchillo.Anche venerdì 26 è in programma una novità a partire dalle 18 e poi tutti i giorni su Radio DaD scuola Baldassarre in versione podcast su piattaforma Spreaker: stiamo parlando della trasmissione "Ambiente e Lock down", pillole di riflessione degli alunni della prima E sugli effetti del Lock down sull'ambiente, con le professoresse Marilena Gaudio, Maria Sasso e Mirella Verri.La didattica sposa dunque la realtà vissuta ed integra l'esperienza di vita dei ragazzi, sempre guidati dai loro docenti. Riflessione, confronto, intrattenimento, divulgazione, con un tocco di leggerezza, coi ragazzi protagonisti. Questi gli ingredienti innovativi di un progetto scolastico inedito per la nostra piazza, che conferma ancora di più il desiderio della scuola Baldassarre diretta dal Dirigente Marco Galiano, di offrire agli studenti un'esperienza innovativa e piacevole.La parte tecnica della radio è curata dal professor Giuseppe Laminafra.