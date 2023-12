Rafforzamento dell'organico dei Carabinieri nella Provincia BAT

Il Comando Provinciale dei Carabinieri ha annunciato il potenziamento dell'organico con l'assegnazione dialle Tenenze e alle Stazioni della provincia di Barletta Andria Trani.La decisione giunge in seguito alle segnalazioni di una carenza cronica di organico delle forze dell'ordine, evidenziata anche durante la recente visita del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il quale aveva sottolineato l'urgenza di affrontare la situazione per garantire la sicurezza e la legalità sul territorio.I nuovi Carabinieri, freschi di formazione presso le scuole di Reggio Calabria, Iglesias e Campobasso, porteranno con sé competenze specializzate acquisite durante un intenso ciclo di studi. Tra le aree di focus, si annoverano le modalità di, il contrasto alla, nonché la lotta ai. I militari appena giunti, già operativi, si integreranno nei servizi di, intensificando le attività in vista delle imminenti festività.Il Comandante Provinciale, il, nel dare il benvenuto ai nuovi membri, ha sottolineato l'importanza del dialogo e dell'ascolto del cittadino, evidenziando così la volontà dell'Arma dei Carabinieri di mantenere unQuesta mossa strategica mira a rafforzare la presenza delle forze dell'ordine sul territorio, fornendo una risposta concreta alle preoccupazioni sollevate riguardo alla legalità. Gli sforzi per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dell'ordine pubblico sono un passo fondamentale verso la costruzione di una comunità più sicura e resiliente ai fenomeni criminali.