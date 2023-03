Rassegna "Teatro Civile": dal palcoscenico riflessioni su discriminazioni e malvagità

Uno spettacolo esclusivo per loro, il primo appuntamento a Trani della Rassegna Teatro civile, è quello a cui hanno assistito ieri mattina le studentesse e gli studenti delle classi seconde del Liceo Vecchi, presso l'Auditorium "Mons. Pichierri" della parrocchia di S. Magno.La proposta della rassegna "Teatro Civile" è firmata dalla Regione Puglia in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e con il Comune di Trani: gli studenti hanno assistito, affascinati, a "The Villains. L'ombra del male", il celebre dramma shakesperiano, interpretato dai bravissimi attori della compagnia foggiana "Teatro dei Limoni", che ha messo in scena una carrellata di "malvagi" famosi in un accattivante mix di antico e contemporaneo.Gli studenti, accompagnati dalla docente referente prof.ssa Angela Doriana Di Liddo,hanno potuto gustare al meglio la bellezza dei versi shakesperiani e i rimandi intertestuali alle varie opere presenti ne dramma in quanto preparati preventivamente preparati sull'argomento in una lezione propedeutica a classi aperte per tutte le seconde tenuta dalla prof.ssa Amoruso, docente di lingua e letteratura inglese del liceo Scientifico Vecchi.La rappresentazione ha previsto un momento finale in cui il regista e gli attori hanno risposto alle numerose domande nate dalla curiosità degli studenti.La proposta culturale offerta dall'assessorato al marketing e promozione territoriale della Città di Trani, che ha trovato presso il Liceo Vecchi una pronta corrispondenza grazie alla propensione della dirigente prof.ssa Angela Tannoia a favorire tali iniziative, ha dato la possibilità agli studenti di riflettere su temi quali la cattiveria, la malvagità, la discriminazione e di dotarsi di strumenti di lettura critica su argomenti di impegno sociale e civile quali quelli proposti dalla rassegna.