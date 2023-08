"Realizzazione di attività dedicate ai giovani": 20mila euro come capofila all'associazione di volontariato Delfino Blu

20mila euro all'associazione "Il Delfino Blu" per un progetto "per la realizzazione di attività dedicate ai giovani": lo stabilisce una determinazione dirigenziale dell' Area Affari Generali - Servizi alle Persone Ufficio Amministrativo Servizi Sociali a firma del dott. Alessandro Attolico pubblicata sull'albo pretorio del Comune, avente per oggetto appunto l'impegno di spesa per il "Percorso di co-progettazione" per la realizzazione di attività dedicate ai giovani.La proposta di progetto prevede "il coinvolgimento di molteplici associazioni con "Delfino Blu" come capofila (nota Prot. n. 44467 del 27.07.2023), si articola in una serie di appuntamenti ove i protagonisti sono i giovani studenti tranesi, i quali verranno coinvolti in propedeutiche attività di carattere formativo; il Progetto, tramite il coinvolgimento del tessuto sociale cittadino, consente di ottenere un duplice risultato: da un lato, garantire un percorso formativo per i ragazzi e, dall'altro lato, di incrementare lo sviluppo ecoturistico del territorio e del centro storico della Città; infatti, il Comune di Trani è stato inserito nel Programma Europeo "Democracy Reloading" che ha come fine quello di ottenere la partecipazione attiva dei giovani nei processi decisionali della Città; tra le molteplici attività del progetto sono previsti degli incontri che vedranno il coinvolgimento dei giovani della Comunità tranese e degli esponenti dell'Amministrazione per l'instaurazione del dibattito e del confronto sui temi della città rendendo partecipi i ragazzi anche dei processi decisionali della Città di Trani".Gli incontri "sono mirati alla valorizzazione della popolazione giovane del territorio puntando al potenziamento dei talenti dei partecipanti, a stimolare la creatività, la socialità e a favorirne una crescita sana in un contesto dinamico e stimolante; i ragazzi che parteciperanno al Progetto acquisiranno, all'esito del percorso, reali competenze che potranno essere concretamente sfruttate nel loro futuro percorso lavorativo e professionale". Per queste motivazioni l'amministrazione comunale ha ritenuto valida "l'iniziativa presentata in rete dall'Associazione di Volontariato Delfino Blu, quale Ente Responsabile in quanto coerente e funzionale alle attività istituzionali e sociali dell'Ente, approvando il Progetto "per la realizzazione di attività dedicata ai giovani, assumendo l'impegno di spesa.