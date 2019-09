"Mi riciclo": oggi nuovo appuntamento dell'associazione Delfino Blu

Continua il corso di formazione per i nuovi volontari ambientali organizzato dall'associazione Delfino Blu in collaborazione con il centro di servizio al volontariato San Nicola.Il prossimo appuntamento con "Mi riciclo" si svolgerà oggi, Venerdì 27 settembre, alle ore 18 presso il centro giochi Gaia con il tema "Volontariato, modelli organizzativi e riforma del terzo settore". Per l'occasione interverrà anche il delegato della formazione del CSV di Bari.Questi i prossimi appuntamenti:Venerdì 4 ottobre, ore 18 presso il centro giochi Gaia: Docufilm su temi ambientali;Sabato 12 ottobre, ore 16 presso il centro giochi Gaia: Mappatura del territorio. Dalla terra al mare: storia di un ambiente violato;Domenica 3 novembre, ore 7.30 raduno presso piazza Indipendenza: I luoghi naturalistici del territorio recuperati e restituiti. Escursione presso i luoghi della Basilicata.Per ulteriori informazioni: 3427486673