Contro Tempo, a Trani il museo itinerante dell'associazione Delfino Blu

Un evento inserito all interno degli eventi estivi di "Trani estate 2025", voluto dall'amministrazione comunale. L associazione Delfino Blu propone due giorni alla scoperta delle tradizioni contadine con il progetto Contro Tempo.Un evento che rappresenta un viaggio nel tempo per riscoprire la bellezza e la semplicità di un'epoca passata, offrendo un'esperienza unica e coinvolgente per tutti i visitatori. In questi due giorni il parco Santa Geffa si animerà attraverso una mostra affascinante di oggetti della tradizione contadina popolare allestita nel suggestivo ipogeo. Una ricca collezione di oggetti tipici della tradizione popolare contadina, ognuno dei quali racconta una storia di vita rurale e di antichi mestieri.L'esperienza sarà arricchita da laboratori tradizionali e di avvicinamento al mondo rurale e animale e dai racconti preziosi di chi ha vissuto un tempo passato, ma che può diventare ponte verso il futuro, sensibilizzando le nuove generazioni sull'importanza di preservare e valorizzare le tradizioni di un tempo.In un tempo in cui tutti corrono, noi ci fermiamo e guardiamo al passato per riscoprire la bellezza e la semplicità delle tradizioni contadine. Sarà possibile visitare la mostra i prossimi sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00. Per informazioni contattare il numero 3427486673, Associazione Delfino Blu.