Recensioni Premio Megamark, premiate due studentesse del liceo Vecchi

Sabato 28 novembre si è svolta la premiazione della seconda edizione del concorso "Recensioni Premio Fondazione Megamark - Incontri di Dialoghi" organizzato dall'associazione La Maria del porto con I Dialoghi di Trani, la Fondazione Megamark, il Comune di Trani e la collaborazione del giornale Bombonotizie. La cerimonia, in diretta streaming, presentata dal giornalista Nico Aurora, ha visto protagoniste due alunne del Liceo Scientifico "V. Vecchi "Megi Hasalliu e Valentina Fedele, classificatesi rispettivamente al primo e al secondo posto della competizione.Questa ennesima affermazione conferma la validità dell'Offerta Formativa del Liceo Vecchi che persegue da sempre l'alta finalità di diffondere e accrescere l'amore per i libri e l'abitudine alla lettura. In una situazione di spaesamento, come quella che stiamo vivendo, il Dirigente Scolastico del Liceo Vecchi, prof.ssa Angela Tannoia, con tutto il corpo docente indica ai propri studenti la possibilità di orientarsi nella complessa realtà odierna anche con la lettura. I libri sono l'occasione per una salutare immersione in se stessi, nelle zone dell'animo meno esplorate e per scrutare i nostri tempi. Coerentemente con questa visione educativa, Il Liceo Vecchi risponde sempre agli stimoli culturali del territorio, aderisce a iniziative nazionali come Libriamoci, io leggo perché, partecipa a vari concorsi letterari e offre ai propri studenti la possibilità di navigare lungo le molteplici rotte del sapere.