Enti locali
Referendum 26, info su voto assistito, accompagnamento ai seggi e rilascio certificazioni mediche
Tutto quello che c'è da sapere per usufurire dei servizi
Trani - sabato 7 marzo 2026
Il Comune di Trani informa che gli elettori affetti da infermità che non consentano l'autonoma espressione del diritto di voto possono esercitare il voto con l'assistenza di un accompagnatore.
L'accompagnatore può essere un elettore della propria famiglia oppure, in mancanza, un altro elettore scelto liberamente dall'interessato, purché sia iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.
persone cieche;
amputati delle mani;
persone affette da paralisi;
elettori con altre infermità di analoga gravità che impediscono l'uso delle mani o la possibilità di votare autonomamente.
L'ammissione al voto assistito non è consentita per infermità di natura esclusivamente psichica.
Non possono quindi usufruire di questa modalità gli elettori affetti da malattie mentali o da handicap esclusivamente mentali, anche nel caso in cui l'accompagnatore sia un familiare.
Inoltre nessun elettore può svolgere la funzione di accompagnatore per più di una persona.
"Accompagnatore (data, sigla del presidente)", senza apporre il bollo della sezione.
Condizioni per votare con accompagnatore
Per votare con l'assistenza di un accompagnatore deve ricorrere una delle seguenti condizioni:
impedimento fisico evidente;
certificato medico rilasciato da un funzionario medico designato dall'Azienda Sanitaria Locale che attesti chiaramente che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto autonomamente (art. 56 D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 e art. 41 D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570);
libretto nominativo di pensione INPS (o del Ministero dell'Interno) nel quale sia indicata la categoria "ciechi civili" e uno dei seguenti codici: 06, 07, 10, 11, 15, 18, 19, attestanti la cecità assoluta;
annotazione permanente del diritto al voto assistito già inserita sulla tessera elettorale dal Comune di iscrizione elettorale tramite apposito simbolo o codice.
Alla richiesta dovrà essere allegata:
documentazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico dell'ASL BT che attesti l'infermità fisica permanente che impedisce l'autonoma espressione del voto;
oppure copia del libretto nominativo di pensione rilasciato dall'INPS o dal Ministero dell'Interno con indicazione della categoria "ciechi civili".
La domanda può essere presentata direttamente dall'interessato oppure da una terza persona, anche non parente, purché munita di un documento di identità valido.
Servizio di accompagnamento ai seggi
Ai sensi dell'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, sarà inoltre attivato un servizio di trasporto pubblico per i cittadini con difficoltà di deambulazione che non siano in grado di raggiungere autonomamente il seggio elettorale.
Il servizio sarà attivo solo nelle giornate di votazione e potrà essere prenotato telefonando al numero 0883/481030 per tutta la durata delle operazioni di voto.
Al momento della prenotazione gli interessati dovranno essere in possesso dell'attestazione medica e comunicare il proprio recapito e la sezione elettorale di appartenenza.
Le certificazioni saranno rilasciate presso: Ex Ospedaletto Pediatrico – Ufficio Igiene
Corso Imbriani 133, Trani
Tel. 0883/463430 – 0883/483431
Orari:
domenica 22 marzo: dalle ore 7.00 alle ore 23.00
lunedì 23 marzo: dalle ore 7.00 alle ore 15.00
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Elettorale del Comune di Trani, in via Tenente Luigi Morrico n. 2, oppure telefonare ai numeri 0883/581303 – 0883/581309 – 0883/581106
A questo link in allegato il modello da presentare per accedere ai servizi per il referendum del prossimo 22 e 23 marzo.
