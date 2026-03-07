Referendum 26, info su voto assistito, accompagnamento ai seggi e rilascio certificazioni mediche

Il magistrato, sostenitore del no al referendum, invitato dall’associazione "Etica&Politica" e dal "Comitato cittadino per il NO"

Eventi e cultura

Invito dell’Ufficio Elettorale ai neoelettori e a chi ha tessera esaurita, deteriorata, smarrita o rubata: gli orari

Apertura straordinaria per garantire il rilascio delle tessere elettorali e dei tagliandini di variazione di indirizzo

Eventi e cultura

Attualità

Giudici e Avvocate ne hanno discusso tra garanzie costituzionali e necessità di rinnovamento