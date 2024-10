Regolamento dehors, Confesercenti organizza un incontro pubblico con gli esercenti

Powered by

La Confesercenti Provinciale BAT comunica che si dà seguito agli incontri succedutisi nei mesi scorsi relativi al Tavolo Tecnico di coprogettazione, istituito a seguito di manifestazione d'interesse su avviso pubblico da parte della pubblica Amministrazione di Trani e finalizzato alla stesura della Bozza di Regolamento sulle Occupazioni di spazi ed aree pubbliche con dehor.Nell'ultimo incontro è stata definita la bozza definitiva del nuovo Regolamento redatto dall'architetto, Angelo Ricchiuto, incaricato dal Comune di Trani e che andrà in Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.Pertanto al fine di discutere su eventuali proposte di integrazione e modifica della Bozza, da presentare entro il 10 novembre prossimo, si invitano i titolari degli esercizi pubblici di Trani a partecipare all'incontro che si terrà martedì 29 ottobre 2024 alle ore 15.30 presso la sede di Confesercenti Provinciale BAT situata invia Malcangi n. 197. All'incontro parteciperanno l'assessora alle Attività Produttive del Comune di Trani, Giovanna Pizzichillo, e l'arch. Angelo Ricchiuto, tecnico incaricato dal Comune di Trani per il supporto alla redazione del nuovo regolamento e il dott. Mario Landriscina, direttore della Confesercenti Provinciale BAT.