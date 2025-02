La Confesercenti premia le attività storiche della BAT, molte di Trani

3 foto Confesercenti BAT attività storiche 2025

La sala Maffuccini delladi Trani ha preso vita ospitando la premiazione delle attività locali Storiche, tenutasi ieri 24 febbraio. Alla consegna degli attestati di premiazione hanno provveduto il direttore di Confesercenti BATe in rappresentanza dell'amministrazione locale il Primo Cittadinoe l'Assessora. "Stiamo cercando di salvaguardare al massimo queste microimprese. La Regione Puglia nel 2021 con una legge ha tentato di dare un senso a queste imprese, di valorizzarle anche in chiave futura. Sono circuiti fondamentali anche per l'economia e soprattutto per il turismo. Sono imprese che hanno dato una continuità familiare che varia dai 30 ai 70 anni ed oltre, è necessario riconoscerne il valore". Queste le parole del direttore della Confesercenti BAT Mario Landriscina, che alla domanda: "C'è futuro per queste imprese familiari?" risponde così: "Il futuro ci può essere se creiamo le condizioni per poterle far sopravvivere. Noi ci impegniamo a integrare queste attività con gli aspetti turistici, le micro imprese non possono contare solo su consumo interno. È necessario anche che l'amministrazione contribuisca, anche con creazione di parcheggi o creando zone ove le piccole imprese, come nei centri storici, possano ancora avere un senso".Sono state 3 le tipologie di attività presenti alla premiazione: i negozi storici, che corrispondono ad attività di commercio al dettaglio in sede fissa o all'interno dei mercati su aree pubbliche; le botteghe artigiane storiche locali, finalizzate alla produzione e alla vendita diretta al dettaglio di beni o servizi; ed infine i locali storici, tra queste attività la maggior parte dedita alla ristorazione o, più in generale, settore drink e bar. Sempre 3 i livelli nei quali si è articolata la premiazione delle 41 attività in questione: attività che operano da almeno 30 anni, attività che operano da almeno 40 anni, attività che operano da almeno 70 anni. Un evento che vuole lanciare un messaggio importante all'economia locale, della quale queste microimprese sono la spina dorsale più antica e la loro preservazione è essenziale.: Bar Centrale (Trani), Bar Europa (Trani), Bar Jolly (Trani), Bar Mimosa (Trani), Bottega Del Vino (Trani), Boutique Gentile (Trani), Boutique Rino Di Pinto (Canosa), Canneto Beach 2 (Margherita di Savoia), Copisteria Musicco (Trani), Curci Essenze (Barletta), D'Agostino (Trani), Di Benedetto Ricambi (Barletta), Di Chio 1970 (Andria), Di Chio Abbigliamento (Andria), Dragonetti - Biancheria Arredo Casa (Trani), Editrice Rotas (Barletta), Frutta Palmieri Vittorio (Trani), Gastronomia Di Lernia (Trani), Gastronomia Fatone (Trani), Giannelli Sport (Trani), Gioielleria De Mauro (Trani), Hotel Riviera (Trani), IN. COS (Trani), Isola che non c'è Punto Einaudi (Barletta), King's Bar (Trani), Lavinia Eventi (Trani), Losito Arredamenti (Trani), Macelleria Michele Terrone (Trani), Nugnes Abbigliamento (Trani), Nugnes Alimentari (Trani), Onoranze Funebri Cassese (Trani), Orologeria M.Ferro (Trani), Ottica Guidotti (Corato), Panificio Centrale (Trani), Panificio Traiano (Canosa), Piccoli Sogni (Trani), Procacci Design (Trani), Santoro Buongustai di Famiglia (Trani), Supercandida Lavanderia (Trani), Utet (Trani), Zingrillo.com srl (Barletta).