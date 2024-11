Stella Michelin per i due ristoranti di Trani, le congratulazioni di Confesercenti Bat

Anche quest'anno è arrivata la conferma dell'ambito riconoscimento della "stella" Michelin 2025 per due ristoranti di Trani: Casa Sgarra e Quintessenza. Il presidente Palmino Canfora, e il direttore Mario Landriscina, di Confesercenti Provinciale B.A.T., con soddisfazione e orgoglio si congratulano con i fratelli Sgarra e Di Gennaro, unitamente a tutto lo staff dei rispettivi ristoranti."La vostra professionalità e l'impegno profuso quotidianamente nel settore, dichiarano, unite alla ricercatezza dei prodotti e alla cura dei dettagli, non potevano che continuare a tenere ben salda, ancora una volta, la desiderata stella Michelin, che resta uno dei traguardi più ambiti dagli chef. La Stella Michelin, oltre ad essere un riconoscimento per la qualità e l'eccellenza enogastronomica offerta, che caratterizza da sempre il nostro territorio, ha insita in sé la capacità di creare valore per l'intero sistema turistico e ricettivo della nostra città, saldamente al 20° posto negli Arrivi turistici delle Città pugliesi.Un plauso dunque a coloro i quali si prodigano affinchè la offerta di qualità dei servizi turistici della Città di Trani sia considerata all'avanguardia, senza disdegnare un ringraziamento anche agli operatori della filiera enogastronomica che, pur senza avere stelle, stanno dimostrando di essere all'altezza delle variegate esigenze dei consumatori e dei turisti in particolare.In particolare, rivolgiamo un sincero ringraziamento a Stefano Sgarra, sempre pronto, da dirigente capace e professionale, a sostenere le attività della Confesercenti Prov. le B.A.T., soprattutto quelle rivolte alla formazione dei giovani ed agli studenti delle scuole alberghiere e turistiche, con cui l'Organizzazione intrattiene rapporti di partnership".Guida Michelin 2025 ha assegnato, sempre a Trani, anche tre riconoscimenti, altrettanto importanti: Le Lampare al Fortino di Antonio del Curatolo, Il Melograno di Tania Torelli e Frangipane di Sara e Ivan Lacalamita. Il Presidente ed il direttore sottolineano anche la "giusta menzione" che induce i tre ristoratori, con i loro staff, a continuare sulla strada intrapresa da anni e nota in tutta Italia.In particolare rivolgiamo le nostre congratulazioni a Tania Torelli, Felice Sgarra e Antonio Del Curatolo in quanto, sempre pronti a condividere e collaborare il faticoso percorso associativo di Confesercenti e del Distretto Urbano del Commercio, il cui Manager, il dott. Mario Landriscina conta sulle loro professionalità per fare rete e sistema, nell'interesse di trani e del territorio provinciale".