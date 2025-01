Approvazione della “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”. Nuove norme sulle concessioni per i dehors e moratoria

Gentilissimi imprenditori, il disegno di "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023" è stato approvato il 12 dicembre scorso. In attesa della sua pubblicazione in G.U., si sottolineano le importanti disposizioni riferite soprattutto ai pubblici esercizi in riferimento alle concessioni di suolo pubblico per i cosiddetti "".L'art. 26 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata.La norma interviene nel solco della normativa emergenziale Covid, la quale, originariamente, prevedeva, ai soli fini del distanziamento, che la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti da parte dei titolari di esercizi pubblici, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività, non fosse subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice dei beni culturali (D. Lgs. n. 42/2004).Per la posa in opera delle strutture amovibili, inoltre, era disapplicato il limite temporale di cui all'art. 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico dell'edilizia (DPR 6 giugno 2001, n. 380), che esclude l'assoggettamento a titolo abilitativo solo per 180 giorni le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità. L'efficacia della norma era stata poi più volte prorogata, fino al 31 dicembre 2024. Le disposizioni ora approvate con la "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023", che nascono da una proposta di Confesercenti, vanno ben oltre i contenuti della normativa precedente in materia.Infatti, diversamente da quanto in precedenza previsto, che lasciava ai Comuni la discrezionalità se concedere o meno l'utilizzo temporaneo degli spazi, il quarto comma dell'art. 26 prevede che le autorizzazioni e le concessioni per l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico rilasciate in applicazione della normativa emergenziale e la cui efficacia è stata procrastinata fino al 31.12.2024 sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla delega e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025. Ai Comuni, dunque, non è concesso deliberare revocando le concessioni rilasciate per i dehors in applicazione della menzionata normativa emergenziale poi prorogata, che rimarranno efficaci fino all'esercizio della delega, anche se non oltre il 31.12.2025. Durante il periodo della moratoria, ossia fino a Dicembre 2025, il Governo lavorerà all'adozione del decreto legislativo di riforma della intera materia, che dovrà essere approvato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:1) fermi restando la disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico e l'obbligo di acquisizione del relativo titolo autorizzatorio (di competenza del Comune), non sono più richieste le autorizzazioni delle Sovrintendenze previste dagli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali per i dehors posti nelle pubbliche piazze, vie, strade e negli altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico, fatta eccezione per i luoghi strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale, definiti con le modalità che saranno previste dallo stesso decreto legislativo (aree per le quali invece è prevista la previa autorizzazione delle Sovrintendenze);2 )introduzione dell'istituto del silenzio assenso nel rilascio delle autorizzazioni nelle aree per le quali è prevista la previa autorizzazione delle Sovrintendenze;3) individuazione dei criteri finalizzati a valutare la compatibilità degli interventi sottoposti ad autorizzazione con la tutela dell'interesse culturale e paesaggistico sulla base dei seguenti parametri di riferimento: mantenimento della fruibilità del patrimonio culturale; progettazione integrata con lo spazio circostante; decoro e omogeneità degli elementi di arredo; chiare delimitazione e perimetrazione degli elementi e delle strutture amovibili;4) previsione che il diniego dell'autorizzazione possa essere opposto solo quando non sia possibile dettare specifiche prescrizioni di armonizzazione che ne consentano la compatibilità;5) previsione, per le aree in cui gli interventi sono sottoposti ad autorizzazione, di misure di semplificazione delle procedure amministrative, che possono (addirittura) consentire di prescindere dall'autorizzazione quando l'elemento o la struttura amovibile sia conforme ad accordi, protocolli, regolamenti o altre intese in materia di occupazione di suolo pubblico, elaborati dal Comune con le Sovrintendenze;6) previsione di procedure omogenee nell'intero territorio nazionale, secondo princìpi di massima semplificazione dei procedimenti edilizi e di riduzione degli adempimenti;7) previsione di un regime sanzionatorio adeguato in caso di violazioni;8) previsione che le disposizioni attuative dei criteri di cui sopra si applicano anche alle strutture amovibili che hanno fruito delle deroghe previste per il regime emergenziale poi prorogate (di cui all'art. 9-ter, comma 5, del DL n. n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020). In tale caso l'istanza è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;9) individuazione di criteri uniformi cui i Comuni devono adeguare i propri regolamenti, al fine di garantire sempre il passaggio dei mezzi di soccorso nonché di garantire zone adeguate per il passaggio dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, nel caso di occupazione di marciapiedi.Il decreto legislativo sarà adottato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata.Come si potrà notare, senza volerlo, il lavoro svolto dal sottoscritto per conto della Confesercenti provinciale durante le riunioni del tavolo tecnico partecipato istituito dal Comune di Trani per la predisposizione di una bozza di Regolamento per la installazione di dehors da portare alla approvazione in Consiglio Comunale, ha preceduto, in linea di principio, quanto indicato nei principi e criteri direttivi appena indicati che saranno contenuti nel decreto legislativo di approvazione da parte del Governo che, si spera, possa porre fine alle diverse fattispecie ed interpretazioni sul tema da parte dei diversi Comuni e delle diverse Soprintendenze.Con l'auspicio che il faticosissimo lavoro svolto dal sottoscritto, in oltre venti anni di discussioni accese in quasi tutti i Comuni della provincia BAT, a tutela e salvaguardia del lavoro degli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande, a volte vincente, altre volte meno, si spera possa essere ripagato con l'approvazione di una normativa che tenga conto delle legittime esigenze delle imprese turistiche, si ringraziano tutti coloro i quali lo hanno apprezzato e valorizzato attraverso l'appartenenza alla nostra Associazione, si resta a disposizione e si inviano gli auguri di un prospero Anno Nuovo.