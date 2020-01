Regolamento della consulta ambientale, il M5S organizza un incontro con le associazioni di Trani

Il 27 dicembre scorso il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento della Consulta Ambientale delle Associazioni della Città di Trani rendendo finalmente effettivo uno strumento utilissimo per consentire una effettiva partecipazione dei cittadini alle scelte di questa e delle future amministrazioni.la Consulta Ambientale infatti svolge la propria attività quale organismo consultivo chiamato ad esprimere pareri non vincolanti e/o proposte nelle materie ambientali, energetiche ed ecologiche per migliorare l'ambiente e salvaguardare il nostro patrimonio di risorse naturali.È una sede di confronto di idee, di comunicazione e di scambio di informazioni sulla tutela dell'ambiente, sulla promozione di comportamenti ecologicamente sostenibili, sull'educazione dei ragazzi a un uso responsabile delle risorse.Si è trattato di un iter piuttosto lungo che ha comportato diversi passaggi burocratici tra commissioni consiliari e uffici vari, ma ora che è diventata realtà tocca a noi cittadini fare in modo che sia presto operativa; non è il caso di ricordare a nessuno quanto gravi siano le problematiche ambientali che affliggono la nostra città a partire dalla mai risolta questione della discarica comunale fino al recente gravissimo incendio che ha interessato un centro di stoccaggio di rifiuti di Barletta, i cui inquinanti hanno raggiunto anche Trani. Su questi come su altri temi il coinvolgimento e l'informazione data ai cittadini sono stati pressoché nulli e per questo è utile dare voce alla Consulta.Perché ciò avvenga tutte le Associazioni cittadine che si occupano di tematiche ambientali sono invitate il giorno mercoledì 22 gennaio alle ore 18.30 presso la sede del Movimento 5 Stelle in Via Margherita di Borgogna NR. 38 per conoscere meglio il regolamento della Consulta e dare la propria adesione. Potremo così cominciare a stabilire una tabella di marcia per le attività che vorremo intraprendere.