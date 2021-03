Report Covid-19 in Puglia, aumentano i contagi tra i giovani

La Regione ha diffuso, insieme alla nuova ordinanza firmata dal presidente Michele Emiliano, un report contenente i dati aggiornati sull'andamento dell'emergenza epidemiologica in Puglia.Nelle scorse settimane si è registrato un evidente incremento di casi Covid in tutte le fasce di età al di sotto dei 19 anni, che ha indotto il governatore a introdurre misure ancora più restrittive sulla scuola nell'Area metropolitana di Bari e nella Provincia di Taranto, anche per il raggiungimento del limite dei 250 casi su 100mila abitanti. L'aumento, principalmente negli ultimi 15 giorni, ha riguardato in modo particolare il range 0-5 e 6-10, pari al 59%, per la fascia 11-13 +20%, mentre per la fascia 14-18% rilevata una crescita del 51% (anche dai 19 ai 24 anni un importante incremento del 55%).Il tasso di incidenza settimanale, stimato attraverso i dati del flusso aggregato della Protezione Civile alla data di martedì 9 marzo, risulta pari a 214 per 100mila abitanti, con forti eterogeneità geografiche. In tutte le province pugliesi si è registrata una variazione percentuale positiva negli ultimi 7 giorni: +53% nel leccese, + 29% in Provincia di Taranto, +20% nel barese, +15% nel brindisino e in Capitanata, soltanto un +2% nella Bat.