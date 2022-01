ReStart, il programma di Rai 2, a Bisceglie per raccontare le difficoltà della filiera dell’agroalimentare

Bisceglie è al centro della puntata di mercoledì 26 gennaio in seconda serata su Rai 2 di ReStart, il programma di economia condotto da Annalisa Bruchi con Alessandro Ferrara e Fabio Gallo, appuntamento settimanale con i protagonisti della vita economica italiana per dare risposte concrete con un linguaggio chiaro e semplice e avvicinare il cittadino ai temi della finanza, dell'economia e del lavoro.La troupe del programma Rai è venuta a Bisceglie per raccontare dalla Puglia le sofferenze della filiera agroalimentare – dalla produzione alla distribuzione passando per la trasformazione - al tempo della "pandemia dei rincari" attraverso le voci di Mauro Curci, titolare di una azienda agricola, Mauro Mastrototaro, ad della Mastrototaro Food, e il dottore Moreno Bellinzona, direttore vendite Megamark.