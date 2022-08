Riapre i battenti "Mister Chef" a Molfetta con una rinnovata veste

Un ritorno alle origini, conservando quella tradizione espressione del nostro territorio e della nostra cucina genuina e casereccia. Questo, ma sicuramente molto altro, sarà Mister Chef che torna ad accogliere la sua clientela a partire da oggi nella sua sede storica di Via Antichi Pastifici, 8A nel cuore della zona Asi di Molfetta.Una sede rinnovata, ma che conserva la sua prerogativa: quella di accogliere lavoratori o tutti coloro i quali vorranno rendere una pausa pranzo assolutamente speciale e al tempo stesso tradizionale.E' questo, infatti, il punto di forza di Mister Chef, tanto apprezzato dal pubblico che da sempre ha frequentato questo luogo speciale. Da oggi, sotto una veste rinnovata, potendo contare sullo staff di sempre, è possibile tornare a gustare i piatti della tradizione pugliese di ottima qualità. Sarà come pranzare a casa, godendo di spazi curati nei minimi particolari.A questo si aggiunge il rinnovato Bar annesso alla struttura, che sarà aperto dalle ore 6 alle ore 15, dove sarà possibile fare colazione, gustare un ottimo caffè e molto altro ancora.La gestione, dopo alcuni anni, è tornata nelle mani di chi, dal principio, l'ha ideata: Loredana Lezoche e Angelo Messina tornano nuovamente a scommettere su quella che nel tempo è divenuto un vero e proprio punto di riferimento per l'intera zona industriale della città di Molfetta. Grazie alla sua posizione strategica, Misterchef è in grado di ospitare, come già sottolineato, non soltanto i lavoratori delle numerose aziende della zona Asi, ma anche tutti coloro i quali vorranno concedersi una pausa pranzo, lontano da casa, ma come essere in casa.«Mister Chef da sempre fa parte della nostra vita e rappresenta il nostro modo di intendere un pausa pranzo, senza privarsi della genuinità delle pietanze culinarie della tradizione del nostro territorio – è stato il commento di Angelo Messina e Loredana Lezoche – ed è per questo che abbiamo voluto fortemente riprendere il controllo di quello che negli anni scorsi abbiamo creato quasi dal nulla. Vogliamo che chiunque varchi le porte di Mister Chef possa realmente sentirsi a casa».Mister Chef sarà aperto al pubblico dalle ore 12 alle 15, mentre il bar dalle ore 6 alle ore 15. Tuttavia, molto presto, sarà lanciato un nuovo format che permetterà alla struttura di essere aperta anche a cena.