Riapre il Bar Centrale, e porta avanti il percorso del Maestro Pasticcere Amedeo Maresca

Riapre i battenti il Bar Centrale, con un velo non di zucchero ma di tristezza. Ma anche con la consapevolezza che il Maestro Pasticcere Amedeo Maresca senza dubbio metterà su tutto il suo "tocco" finale dall'alto. Così, di sfuggita, come nella foto.Noi l'abbiamo voluto ricordare il giorno della sua scomparsa, cercando di interpretare il pensiero dei nostri lettori. E il figlio Lorenzo, che ne raccoglie l'eredità professionale, ha voluto sinceramente ringraziare: "Desidero ringraziare tutte le persone che hanno partecipato al nostro dolore. Non ci aspettavamo tutto questo affetto, probabilmente mio padre nonostante il suo essere discreto ha lasciato un segno nel cuore di tanti, Così come ha lasciato a noi la grande responsabilità di portare avanti con lo stesso impegno e dedizione il percorso da lui tracciato", ringraziando tutta la redazione di Trani Viva, "per aver dedicato al ricordo di mio padre parole dense di stima e affetto".