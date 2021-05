Riapre la multisala UCI Cinemas nel Puglia Village

Nellatorna il cinema. La multisala UCI Molfetta riapre le porte al pubblico con la ripresa delle proiezioni. Si tratta della prima riapertura da inizio 2021, che prevede una progressiva ripresa delle restanti multisale del Circuito nel corso delle prossime settimane. UCI Cinemas coglie quindi questa occasione per dare nuovamente il bentornato ai clienti diaffezionati e ringraziarli per la loro pazienza e comprensione durante questo lungo periodo difficile.Al ritorno in sala, gli spettatori potranno assistere a film come: 'Il Cattivo poeta' (01 Distribution), 'Io rimango qui' (Notorious), 'Il sacro male' (Warner), 'Un altro giro' (Medusa), 'Morrison' (Vision), nell'attesa dei grandi blockbuster di quest'anno come: 'Peter Rabbit 2', 'The Runaway', 'Fast & Furious 9', 'Black Widow', 'Top Gun: Maverick' e l'attesissimo 'No Time to Die'. Intanto, è già aperta la prevendita di, l'attesissimo film Disney con Emma Stone, la cui proiezione inizia mercoledí 26 maggio.Queste le parole di Ramon Biarnès, Managing Director ODEON Cinemas Group Southern Europe (Spagna, Italia, Gemania e Portogallo): "Siamo felici di dare il benvenuto ai nostri ospiti per vivere di nuovo insieme l'emozione del cinema sul grande schermo dal 20 maggio. I nostri colleghi hanno lavorato instancabilmente per garantire di essere pronti a riaprire in sicurezza, e vorremmo ringraziarli enormemente per i loro incredibili sforzi e il continuo duro lavoro. Sappiamo che i nostri clienti sono entusiasti di tornare e non vediamo l'ora di poter vivere di nuovo insieme la magia del cinema, con la nostra passione, offrendo un'esperienza entusiasmante. Il benessere dei nostri ospiti e dei nostri colleghi è la nostra massima priorità e in tutti i nostri siti saranno presenti tutte le misure di sicurezza indicate dalle disposizioni, con rigorosi protocolli di distanziamento sociale in atto, per garantire che gli spettatori possano godersi l'esperienza cinematografica UCI nell'ambiente più sicuro".