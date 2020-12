Ricalcolo dell'Imu, «una grande opportunità per tutti i cittadini»

Sta per concludersi l'iter di approvazione di uno di quei provvedimenti ma che possono davvero fare la differenza nella vita di centinaia, se non migliaia di nostri concittadini. Una piccola opportunità in più che, visto il momento di grave crisi economica che stiamo attraversando, potrebbe rappresentare una boccata d'ossigeno per molte persone.La passione civica ed il senso dell'impegno politico inteso come l'occuparsi delle cose della Città per cercare di migliorare la qualità della vita di chi la abita mi porta, pur non rivestendo più il ruolo di Consigliere Comunale, a continuare a seguire il lavoro da me iniziato sul ricalcoloper le aree edificabili inserite nei mega comparti o in quelli di difficile attuazione e che quindi di edificabile hanno solo il nome ed il balzello (le esose tasse ) richieste dal Comune ogni anno. Approvammo la Delibera più di un anno fa, in. Invero, oltre al ricalcolo dell' IMU, vi sarebbe un altro strumento al quale i cittadini proprietari di terreni potrebbero ricorrere qualora non riuscissero più a far fronte al pagamento esoso dell'IMU sui terreni edificabili:Purtroppo finora i concittadini che non fossero riusciti a sostenere l'esborso relativo alla quota IMU sui terreni di proprietà avevano ben poche alternative se non quella di cumulare debito nei confronti dell'Ente, ovvero liberarsi della proprietà, magari svendendola.Così come concepita sinora questa tassa era assolutamente ingiusta, iniqua ed ingiustificata poiché, anche a fronte della corresponsione, al cittadino era precluso l'esercizio del proprio diritto edificatorio. Ancor più iniqua appare se si considerino le decine di elementi innovativi susseguitisi negli anni rispetto all'approvazione di quelle tariffe come per mero esempio i nuovi vincoli dell'autorità di bacino, il crollo dei valori di mercato a seguito della crisi economica, le nuove prescrizioni intervenute ecc. ecc.Oggi, alla fine del 2020 siamo giunti finalmente alla fine dell'iter per il ricalcolo dei valori di stima dell'imu. Affinché il provvedimento possa avere efficacia però c'è bisogno ancora delle firme del Dirigente al ramo e dell'Assessore alle Finanze.Solleciterò la mia parte politica, Italia in Comune, attraverso il Capogruppo Tommaso Laurora, affinché prosegua il dialogo costruttivo con l'amministrazione attraverso il quale si sono ottenuti già dei primi importanti risultati in favore dei cittadini e si faccia carico spronare l'amministrazione nel perfezionare al più presto il provvedimento in questione.Questo è il mio auspicio per l'inizio del nuovo anno: che si faccia in fretta per restituire, almeno su questa vicenda, equità e giustizia fiscale ai nostri concittadini.