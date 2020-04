Ricalcolo e adeguamento della Tari, ora è possibile scaricare la domanda

Social Video 4 minuti Tommaso Laurora, Tari

Dopo il mio appello per il ricalcolo e l'adeguamento della TARI 2020, per periodo di chiusura ed inattività COVID-19, ho ricevuto diverse richieste di attività, imprenditori, artigiani, professionisti in merito alla procedura da attivare per la suddetta richiesta. Al seguente link è possibile scaricare la domanda:Nel link allegato troverete anche le modalità di inoltro:Mail o Pec;Raccomandata A/R;Consegna a mano.