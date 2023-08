Aumentare la Tari? Lima: «Non scherzate, i tranesi non sono un bancomat»

«Aumentare la Tari? Non scherzate». Lo afferma in una nota il membro della direzione nazionale di Fdi, Raimondo Lima. «Aumentate i controlli in centro, nelle periferie, siate inflessibili nel sanzionare chi non conferisce correttamente i rifiuti ma evitate di far ricadere le responsabilità sull'intera cittadinanza. Ma è possibile che fino a poco tempo ci si vantava delle percentuali di raccolta differenziata e si continua a "minacciare" un aumento della Tari? E dove sta il vantaggio per i cittadini virtuosi che pagano regolarmente Tari, conferiscono correttamente i rifiuti e spesso sono costretti a camminare tra bidoni straripanti? I servizi previsti dal contratto tra comune e Amiu sono tutti compiutamente prestati e assolti nella loro interezza ? Qualcosa non va nella raccolta ? Adottate correttivi, migliorate il servizio… ma lasciate stare la Tari. I tranesi non sono un bancomat. Chi ha responsabilità faccia la sua parte. I cittadini tranesi non solo continueranno a collaborare ma trarranno le dovute conclusioni».