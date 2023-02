Tari, Puglia Popolare chiede proroga per riduzione della tassa

Valorizzate tali circostanze, ed al fine di consentire ai cittadini tranesi aventi diritto ai differenti benefici sociali-reddituali di poter presentare le relative istanze nonostante l'imminente scadenza della fine del mese, il gruppo di Puglia Popolare per tramite del consigliere Avv. Donata Di Meo ha chiesto all'Amministrazione comunale di valutare la proroga dei termini per la presentazione delle differenti istanze di sostegno, almeno di quella relativa alla riduzione TARI.



Confidando nella costante attenzione dell'Amministrazione comunale alle tematiche del sociale e del sostegno al reddito, si auspica di ottenere entro breve termine risposte positive.

Il gruppo consiliare di Trani di Puglia Popolare, costituito dai consiglieri comunali Avv. Donata Di Meo e Dott. Savino Cormio, ha presentato al Comune di Trani una richiesta per la proroga del termine di presentazione delle domande per la riduzione della TARI.Infatti, considerata la consistente mole di lavoro gravante in questo periodo sui Centri di Assistenza Fiscale, che sono interessati dalla compilazione delle domande per il contributo fitto casa, dal rinnovo del modello Isee per il rinnovo del reddito di cittadinanza, dai rinnovi Isee per gli assegni unici, dai solleciti RED inviati aipensionati per la conferma delle pensioni, tutte attività con scadenza al 28 febbraio 2023, al fine di consentire ai CAF di svolgere più serenamente la loro attività al servizio e nell'interesse dei cittadini, inmodo da poter garantire ad una base più ampia di utenti l'accesso ai servizi in scadenza e la spedizione di tutte le domande funzionali alla fruizione dei benefici per gli aventi diritto, il gruppo politico di Puglia Popolare, da sempre vicino alle istanze sociali, si è fatto promotore dell'istanza presso l'Amministrazione comunale di Trani per prorogare i termini di cadenza almeno per la presentazione della domanda riduzioneTARI con termine al 28 Febbraio.Peraltro, nell'istanza di proroga presentata in Comune dal capogruppo consiliare di Puglia Popolare Avv. Donata Di Meo è stato evidenziato che la procedura telematica di invio della domanda per il contributo fitto casa ha creato grandi difficoltà ai CAF, poiché la procedura "resettami", utile per la spedizione dell'istanza, fino a qualche giorno fa risultava incompatibile con l'utilizzo dello Spid Namirial; circostanza che ha comportato un ulteriore rallentamento nel caricamento ed invio delle istanze attraverso la procedura telematica, in quanto lo Spid del gestore Namirial è diventato compatibile col sistema solo pochi giorni addietro.