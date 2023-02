L'amministrazione comunale proroga al 31 marzo il termine per le istanze di riduzione Tari

Accolta l'istanza presentata dal gruppo consiliare di Puglia Popolare: "Pochi giorni addietro, la consigliera comunale Avv. Donata Di Meo, capogruppo consiliare di Trani di Puglia Popolare - si legge in una nota del gruppo - aveva presentato a nome del proprio gruppo politico, costituito anche dal neoconsigliere comunale Savino Cormio, un'istanza all'amministrazione comunale rivolta a posticipare il termine di presentazione di alcune domande e pratiche rivolte ad ottenere contributi e misure di sostegno sociale, e proprio stamattina la Giunta Comunale dell'Amministrazione Bottaro ha deliberato la proroga del termine per la presentazione delle domande per la riduzione della TARI. Invero, il Gruppo Politico cittadino di Puglia Popolare, coordinato a livello locale dall'avv. Felice Cuocci e rappresentato istituzionalmente dall'Assessore dott. Carlo Laurora e dai Consiglieri comunali Di Meo e Cormio, già qualche tempo addietro aveva recepito le doglianze palesate dai Centri di Assistenza Fiscale circa la ristrettezza del termine al 28 febbraio per la presentazione delle domande per il contributo fitto casa, dal rinnovo del modello Isee per il rinnovo del reddito di cittadinanza, dai rinnovi Isee per gli assegni unici, dai solleciti RED inviati ai pensionati per la conferma delle pensioni, facendosi promotore proprio di una comunicazione istituzionale presso l'Amministrazione. Nell'istanza di proroga presentata in Comune dal capogruppo consiliare di Puglia Popolare Avv. Donata Di Meo era stato evidenziato che la procedura telematica di invio della domanda per il contributo fitto casa stava creando difficoltà ai CAF, poiché la procedura "resettami", utile per la spedizione dell'istanza, fino a qualche giorno fa risultava incompatibile con l'utilizzo dello Spid Namirial, comportando così un ulteriore rallentamento nel caricamento ed invio delle istanze attraverso la procedura telematica, in quanto lo Spid del gestore Namirial è diventato compatibile col sistema solo pochi giorni addietro. Ebbene, l'Amministrazione Comunale di Trani, confermando la sensibilità verso le problematiche sociali, dopo aver valutato con l'Assessore alle finanze Dott. Luca Lignola la fattibilità operativa e su impulso dell'Assessore Carlo Laurora, proprio stamattina in sede di Giunta Comunale ha deliberato la proroga al 31 marzo del termine per la presentazione della domanda di riduzione Tari, in modo da consentire ancora alle famiglie aventi diritto di poter richiedere il beneficio e poter così alleggerire, almeno in parte, il peso economico per alcune fasce reddituali che si trovano in difficoltà".