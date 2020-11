Rifacimento del terreno del campo Bovio, il comitato di via Andria: «Con quali soldi sarà finanziata tale opera?»

Riceviamo e pubblichiamo nota di Salvatore Brunetti, presidente del Comitato di Quartiere via Andria.«E' di questi giorni la notizia di ripresa lavori da parte della ditta LImonta Sport Spa per il rifacimento del terreno di gioco campo Bovio. La notizia dovrebbe accogliere il plauso del Comitato di Quartiere Via Andria e della cittadinanza tutta se non fosse che come contraltare sia scaturita la domanda: "Con quali soldi sarà finanziata tale opera visto che dalla determina dirigenziale dell'area lavori pubblici Nr.settoriale 340 Nr. generale 1710 del 19/11/2018 (reperibile a questo link ) si evince che per non perdere i finanziamenti del GAL PONTE LAMA 2007/2013 per l'esecuzione dei lavori, omologazione e rendicondazione delle spese della ristrutturazione campo Bovio in erba sintetica si sarebbero dovuti eseguire in un esiguo lasso di tempo?" Verrebbe da domandarsi altresì cosa intendesse il dirigente Gianferrini per "esiguo lasso di tempo" ma soprassediamo anche perchè "la cosa" ci potrebbe far gioco.Infatti nello stessissimo arco temporale il Comitato di Quartiere Via Andria ha più volte chiesto la messa in sicurezza di Piazzetta Imbriani, proposta apprezzata e condivisa dal dirigente al lavori pubblici e dal Comandante della Polizia Municipale recatisi più volte sul posto per i sopralluoghi di rito, per cui vuoi vedere mai che, anche in virtù della rimozione dei cassonetti dei rifiuti, sia giunta anche la sua ora? In trepidante attesa di un cenno di risposta con lo stesso mezzo».