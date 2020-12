Rinnovato il Consiglio degli Architetti paesaggisti della Regione Puglia, alla guida Paolo D'Addato

Rinnovato il Consiglio della Federazione degli architetti pianificatori paesaggisti conservatori della Regione Puglia per il biennio 2021/23: il nuovo Presidente è l'arch. Paolo D'Addato, Presidente dell'Ordine della Provincia di Barletta Andria Trani.Il nuovo Consiglio, oltre a D'Addato, è così composto: vice presidente l'arch. Nicola Tramonte, Presidente dell'Ordine della provincia di Foggia; l'arch. Serena Liliana Chiarelli, Presidente dell'Ordine della provincia di Brindisi eletta alla carica di Segretario, l'arch. Massimo Prontera, Presidente dell'Ordine della provincia di Taranto alla carica di Tesoriere, e i Consiglieri arch. Cosimo Damiano Mastronardi, Presidente dell'Ordine della provincia di Bari e arch. Rocco De Matteis Presidente dell'Ordine della provincia di Lecce.L'arch. Paolo D'Addato, pertanto, coordinerà per i prossimi due anni le attività dell'Organismo Regionale costituito nel 2013 per volontà di tutti gli Ordini provinciali pugliesi, in cui convergono le azioni congiunte di politica e di rappresentanza professionale della nostra categoria sia nei confronti degli enti e delle istituzioni regionali che nei rapporti con il Consiglio nazionale e le altre Consulte o Federazioni regionali, con l'obiettivo di rappresentare le istanze e l'operato di circa 6000 architetti pugliesi e promuovere la qualità dell'architettura nella nostra regione."Il nuovo Consiglio si insedia in un momento molto delicato – dice D'Addato - e pieno di novità per la professione ed intende ribadire con fermezza il ruolo centrale della figura dell'architetto come catalizzatore di innovazione, cultura e conoscenza specifica nell'ambito della progettazione e del recupero, con particolare attenzione alle tematiche che riguardano l'urbanistica, il paesaggio, la tutela dei beni vincolati e monumentali e la rigenerazione sostenibile delle città"."Il Consiglio intende continuare il cammino intrapreso in questi anni, attraverso azioni e servizi alla comunità ed agli iscritti, vigilando sulle pubblicazioni dei bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e promuovendo proposte atte a migliorare ed innovare la normativa regionale pugliese. Proporrà, in sinergia con le amministrazioni, la più ampia diffusione della qualità progettuale attraverso i concorsi di progettazione per restituire ai cittadini un Paese migliore e ancora più bello".