Ripristino parchimetro in Corso Italia, la richiesta del movimento "Articolo97"

Il movimento civico "Articolo97", nella persona del suo Presidente Giuseppe Curci, proseguendo nella propria attività istituzionale rivolta alla tutela dell'interesse pubblico nonché dei diritti dei cittadini, ha accolto la richiesta di molti clienti di attività commerciali e bancarie, come anche degli utenti dei numerosi studi medici e legali presenti nella zona di Corso Italia, in relazione ai disagi causati dalla mancata fruizione del parchimetro rimosso da più di 3 settimane da oggi (mi dicono il 24 maggio 2020).Non è importante conoscere le cause della suddetta rimozione, probabilmente la posizione dell'apparato per il parcheggio in questione non era idonea poiché, essendo alimentato dall'energia solare, non riusciva a ricaricarsi in maniera adeguata, ma gradiremmo piuttosto, con la dovuta osservanza, conoscere la data certa per l'installazione di un nuovo macchinario e se questa soluzione verrà effettivamente praticata. Considerato il protrarsi del tempo, per la tutela dei cittadini e dei clienti che si avvalgono della rete presente in Corso Italia, restiamo in attesa di un urgente ma cortese riscontro in merito.