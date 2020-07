Riqualificazione delle periferie, al via i lavori di rifacimento di piazza Kolbe e Stella

Social Video 3 minuti Lavori in piazza Kolbe, parla il sindaco Bottaro

«L'Amministrazione non solo non ha dimenticato le periferie ma continua ad investire nel recupero di aree dimenticate». A dichiararlo il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro: «Sono iniziati questa mattina, a cura dell'assessorato alla viabilità e polizia locale, i lavori di rifacimento di piazza Kolbe e piazza Stella interamente finanziati con il ricavato delle multe. Non solo. Oggi sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale di via Malcangi, via del Ponte Romano e via Almirante, anch'essi finanziati con i proventi delle multe. Lavori già eseguiti ma non realizzati come da progetto, motivo per il quale l'impresa, su nostra richiesta, sta procedendo al nuovo ripristino».