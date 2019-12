Riqualificazione di piazza Kolbe: «Il progetto sarà finanziato con i soldi ricavati dalle multe»

Social Video 3 minuti Riqualificazione piazza Kolbe

«Trascorriamo lavorando queste ultime ore del 2019. In Giunta abbiamo approvato un altro intervento di riqualificazione territoriale che ci stava tanto a cuore: è stato approvato il progetto per la riqualificazione di piazza Kolbe». Ad annunciarlo è il sindaco Amedeo Bottaro sulla sua pagina Facebook che ha altresì aggiunto: «La gara sarà pubblicata già nelle prossime ore».Un progetto di circa 100 mila euro tra l'altro «tutti finanziato dalle multe, quelle che dicono in tanti che non facciamo. Invece ne abbiamo fatte talmente tante che ci possiamo permettere di rifare una piazza di questa città abbandonata per troppi anni. Un bel progetto perché non abbatteremo neanche mezzo albero ma al contrario creeremo delle aiuole in modo tale da inglobare quelle radici che oramai hanno portato via gran parte della pavimentazione esistente. Restituiremo dignità al quartiere ma più in generale ad un intera città».