Rissa tra giovani in piazza Longobardi

Una rissa in pieno centro ha interrotto il clima abbastanza sereno delle ultime ore dello shopping natalizio .In piazza Longobardi sono dovute intervenire le forze dell'ordine chiamate dai passanti di fronte a una rissa tra giovani che andava degenerando sempre di più, tanto che a una prima pattuglia sono dovuti arrivare rinforzi.Violenta la colluttazione con le forze di polizia e i carabinieri contro i quali si è scagliato uno dei protagonisti dello scontro , alla fine portato via dalle dai Carabinieri nella sede del comando. .Molti i curiosi tra i passanti attirati dalle urla concitate e dall'arrivo delle auto delle forze dell'ordine .