Ritrovata Maria Calefato, la 65enne tranese scomparsa da domenica

E' stata ritrovata Maria Calefato, la 65enne tranese di cui si erano perse le tracce da domenica 19 luglio. La donna è attualmente ricoverata all'ospedale di San Savero. Non si conoscono ancora le motivazioni che hanno spinto la donna a scomparire da casa per circa tre giorni. A dare la lieta notizia è il figlio della donna che ha ringraziato tutti per la collaborazione.Sul posto, in attesa dell'arrivo dei familiari, sono presenti i Carabinieri.