Roberto Gargiuolo: «Competenza, esperienza e passione per costruire una nuova Puglia»

Candidato come consigliere regionale nella lista "La Puglia domani" con Fitto presidente, Roberto Gargiuolo illustra le ragioni della sua candidatura.«Servono scelte immediate.Lavorerei subito sull'ottimizzazione delle risorse economiche al fine di aumentare la produttività prendendo come modello la gestione dell'impresa privata portata nel pubblico.(Considerando che sono stati fatti dei tagli per far rientrare giustamente i costi e nello stesso tempo ci sono risorse che non vanno sprecate)».«Siamo in una fase di stallo economico che mette in ginocchio la nostra Regione e il nostro Paese.Sicuramente la scellerata politica del Governo precedente, che per fare un esempio, ha portato a chiudere alcuni ospedali (tra cui quello di Trani) come da protocollo d'intesa firmato (all'insaputa dei cittadini tranesi) da Emiliano, Bottaro e Narracci».«La persona che rappresenta PUGLIA DOMANI, ovvero Raffaele Fitto. Competenza e Passione sono gli ingredienti per trovare soluzioni utili per raggiungere risultati tangibili».«La Puglia ha tutto quello che serve per costruire un progetto unico e vincente.Dobbiamo analizzare la situazione attuale e con competenza (imprenditoriale), esperienza e passione costruire una nuova Puglia».«Perché c'è la consapevolezza di cambiare e ci sono gli strumenti per farlo. Voglio essere parte integrante di questo Progetto al fine di lavorare (come squadra) al servizio dei pugliesi. Abbiamo l'obbligo di dare prospettiva ai giovani, fare luce sul loro futuro al fine di trattenere le eccellenze del nostro territorio per farlo crescere giorno dopo giorno».