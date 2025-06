Robotica educativa e transizione digitale: all’I.C. “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio” la scuola del futuro è già presente

È in corso presso l' Istituto comprensivo "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio" un ennesimo corso di formazione sulla transizione digitale, questa volta, nello specifico, sulla robotica educativa. Il corso, fortemente sostenuto dal dirigente scolastico prof. Giovanni Cassanelli, rivolto ai docenti di scuola primaria e dell'infanzia, pone ancora una volta l' attenzione alle trasformazioni significative che sta vivendo la scuola attraverso la sempre crescente attenzione verso il digitale e il suo potenziale didattico. I veri protagonisti della transizione digitale, infatti, sono i docenti che, attraverso la modernizzazione dei propri metodi di insegnamento, fungono da guida all' interno della scuola e permettono ai bambini di avvicinarsi alle competenze del futuro fin dalla più tenera età. La robotica educativa, infatti, non è solo " giocare con i robot", ma è un potente strumento didattico che mira a sviluppare il pensiero computazionale, ossia la capacità di risolvere problemi in modo logico e creativo. I bambini imparano a programmare semplici movimenti, prendere decisioni, collaborare, correggere errori e soluzioni. Tutto questo attraverso attività pratiche, divertenti e soprattutto accessibili. Bambini, infatti, con differenti abilità cognitive o motorie, trovano nei robot un alleato per apprendere in maniera stimolante. Con la robotica, l' inclusivita` diventa, ancora una volta, una realtà in classe.Il progetto si situa nel solco già tracciato nel corso di un anno scolastico in cui sono stati svolti numerosi altri progetti e corsi di formazione sull' utilizzo, ad esempio, della stampante 3D, delle piattaforme digitali, degli ambienti immersivi, dell'intelligenza artificiale, del metaverso e delle discipline Stem, nell'ottica di una scuola sempre attiva nella prospettiva del cambiamento.