Rocambolesco incidente in piazza Dante, si ribalta un’auto con a bordo una donna

Per fortuna sembra non aver riportato gravi conseguenze. Sul posto polizia, 118 e vigili del fuoco

Erano passate da poco le dieci e nella piazza Dante- semideserta per via del coprifuoco - una mercedes classe A si è ribaltata finendo contro una Fiat 500 che era parcheggiata senza nessuno a bordo.Invece era una donna alla guida della Mercedes, che da una ipotetica ricostruzione avrebbe perso il controllo probabilmente nel tentativo di controsterzare.Accorse subito persone sul posto richiamate dal rumore dell'impatto; la signora è riuscita a uscire dall'abitacolo e è stata trasportata poi in Ospedale dall'ambulanza accorsa sul posto con la diagnosi di politrauma della strada. Immediatamente intervenute anche le forze dell'ordine. la Polizia di stato e i Vigili del Fuoco.