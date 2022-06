Ruota panoramica ancora ferma ma spettacolo assicurato: seconda serata per il Festival dell'Arte pirotecnica

Saranno risolte probabilmente nei prossimi giorni le questioni tecniche che non hanno permesso alla ruota panoramica, posizionata sul molo Santa Lucia del porto di Trani, di entrare in funzione in queste serate in cui si svolge il Festival dell'Arte pirotecnica.Dopo il successo di ieri sera, con l'anfiteatro naturale gremito di gente a testa in alto ad ammirare le meravigliose luci colorate, questa sera seconda serata del Festival dell'Arte Pirotecnica con due appuntamenti con composizioni di altrettante delle maggiori scuole pirotecniche italiane, ognuna con le proprie peculiarità: alle 21.15 lo spettacolo del gruppo "Senatore Fireword" di Cava dei Tireni; alle 22.15 la "pirotecnica dei fratelli Pannella da Ponte (Bn).