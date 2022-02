Torna a Trani il 26 e 27 febbraio il festival dell'arte Pirotecnica

L'evento, previsto per la notte di San Silvestro, era stato annullato per via delle misure anticovid

Dopo la profonda delusione dello scorso 31 dicembre con l'annullamento della grande festa dei fuochi artificiali sul mare di Trani prevista per Capodanno a causa delle misure di contenimento della pandemia, è stato annunciata la nuova data di quello che si preannuncia unico ed irripetibile: il Festival dell'Arte Pirotecnica ritorna a Trani con una edizione speciale nelle date del 26 e 27 febbraio.Ad annunciarlo in anteprima è Cristoforo Todisco, dell'associazione Turistico Culturale Incanto, organizzatrice dell'evento.Il festival sì è sempre dimostrato un evento consolidato e di gran successo, capace di attirare migliaia di visitatori dalle città limitrofe, ma non solo.Un'edizione speciale, per l'appunto, perché per la prima volta si svolgerà durante la stagione invernale (e non estiva come nelle passate edizioni) ed assumerà proprio per questo un fascino del tutto nuovo.