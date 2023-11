Sabato a Trani la pianista Nadejda Vlaeva:"Il talento dato da Dio"

Sabato 25 novembre, alle 19:30, a Palazzo di Scanno si esibirà Nadejda Vlaeva in un recital pianistico che potrà incantare. Lo straordinario evento è organizzato dalla Associazione Aldo Ciccolini di Trani con il sostegno della Città di TraniIl modo di suonare di Nadejda Vlaeva è stato acclamato ovunque sia apparsa. Il pianista Lazar Berman ha definito il suo talento "dato da Dio", mentre il direttore d'orchestra Hans Graf ha osservato che "la sua musicalità e la profondità della sua interpretazione mi hanno stupito". Arnold Steinhardt, leader del Quartetto Guarneri, l'ha elogiata come "una di quelle persone di straordinaria abilità che speriamo ma che raramente vediamo". Vlaeva ha tenuto recital da solista ed è apparsa con orchestre in tutta Europa, Asia e Nord America. È stata invitata a numerosi festival musicali e si è esibita in molte sale da concerto prestigiose, come la Carnegie Hall e il Lincoln Center di New York, il Royal Concertgebouw nei Paesi Bassi e l'Oriental Art Center di Shanghai.Nadejda Vlaeva ha ricevuto il Grand Prix du Disque per la sua registrazione di musica per pianoforte di Liszt, mentre il suo album A Treasury of Russian Romantic Piano è stato descritto dalla critica come "davvero ispirato... squisite performance da urlo". Per Hyperion, Vlaeva è diventata la prima pianista a registrare le trascrizioni complete di Bach di Camille Saint-Saëns, che sono state salutate dalla BBC Music Magazine come "decisamente sbalorditive". Il suo album di musica per pianoforte di Sergei Bortkiewicz, definito "assolutamente di prima classe", è stato premiato come registrazione internazionale dell'anno da MusicWeb e conteneva diverse prime registrazioni.