festeggiamenti per il compleanno dell'associazione Foto Adriana Fabrizio" />
festeggiamenti per il compleanno dell'associazione "Domenico Sarro". Foto Adriana Fabrizio
Associazioni

Buon 45° compleanno associazione “Domenico Sarro”

L’associazione musicale culturale festeggia 45 anni al Palazzo delle Arti “Beltrani”

Trani - lunedì 2 marzo 2026
L'associazione "Domenico Sarro" si può definire un'istituzione nel panorama culturale tranese; da ormai quarantacinque anni forma generazioni di giovani musicisti provenienti non solo da Trani e dalle città limitrofe ma anche da paesi più lontani. Tantissimi sono i bambini e i ragazzi che hanno mosso i primi passi nel mondo della musica all'interno della storica sede a Palazzo "Discanno".

Nella mattinata di ieri l'associazione fondata dalla Maestra Cinzia Falco ha festeggiato questo compleanno, colmo di soddisfazioni, affetto ed emozioni. Dal lontano 1981, quando tutto ebbe inizio, dalle masterclass ai concorsi, l'associazione ha portato a Trani grandi pianisti e formato giovani talenti che ieri hanno portato la propria testimonianza. Degna di nota, per esempio, è la presenza di una delle più promettenti allieve dell'associazione, la giovane Maestra Fernanda Damiano, ora docente e pianista affermata al livello internazionale, che è stata insignita dalla carica di socia onoraria dell'associazione insieme al direttore di Palazzo "Beltrani", Niki Battaglia. Per l'occasione la pianista ha eseguito al pianoforte l'"Allegro da Concerto" di Enrique Granados, davanti al folto pubblico presente in sala.

Momenti di emozione e nostalgia ha offerto anche una delle prime allieve di Cinzia Falco, Stefania Armentano, che ha ricordato la sua esperienza all'interno dell'associazione. Anche i giovanissimi dell'associazione sono stati protagonisti, insieme ai loro maestri, della giornata: durante i festeggiamenti in sala, infatti, i bambini sono stati impegnati in un laboratorio in cui hanno allestito un pannello con le loro fotografie, che è stato successivamente esposto.

La maestra Cinzia Falco ha affermato che per lei è molto importante creare un ambiente sano, dove si possano formare nuovi talenti ma, soprattutto, nuove amicizie e in cui non ci siano gerarchie; nella sua scuola di musica non esistono gruppi, ma persone di tutte le età sono libere di confrontarsi e di apprendere le une dalle altre, arricchendosi reciprocamente.

Ai festeggiamenti ha partecipato anche Debora Ciliento in rappresentanza delle Istituzioni, rimarcando l'importanza dell'associazione sul territorio.
il muro dei ricordi dell'associazione "Domenico Sarro"
