Sabato a Trani si dà il via al Natale con "Il villaggio dell'Immacolata" del gruppo scout Agesci

Il Gruppo scout AGESCI Trani 1 è pronto a far vivere la magia del Natale con "Il Villaggio dell'Immacolata", un evento speciale che si terrà sabato 7 dicembre a partire dalle ore 19:00 nel piazzale antistante al Comune di Trani, in via Edoardo Fusco.L'evento, pensato per tutta la comunità tranese, sarà un'occasione unica per immergersi nell'atmosfera natalizia attraverso una varietà di attività e attrazioni. Tra i protagonisti della serata ci saranno: frittelle e vin brulé, giochi e animazione per i più piccoli, mercatini natalizi, canti di Natale e la casa di Babbo Natale, dove grandi e piccoli potranno incontrare il simbolo per eccellenza del Natale."Il Villaggio dell'Immacolata" rappresenta un momento di aggregazione e spirito comunitario, che riflette i valori scout di servizio e attenzione al territorio. È un invito a vivere insieme la bellezza della festa e a riscoprire il calore delle tradizioni.Non mancate a questa serata speciale: il Gruppo scout Trani 1 vi aspetta per celebrare insieme l'inizio del periodo natalizio con gioia, entusiasmo e tanto divertimento!Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Gruppo scout AGESCI Trani 1 attraverso i loro canali ufficiali (Instagram e Facebook)