Sabato e domenica a Trani prestigiosi nomi per le "masterclass" di Inarteatro

Domani, sabato 28 gennaio, dalle 15 alle 20, e domenica, dalle 10 alle 14:00 e dalle 15 alle 20, nella scuola di recitazione "InarTeatro" di Trani si terrà la prima Masterclass "Special Guest". Si tratta di appuntamenti di grande richiamo, specialmente per lo spessore artistico e didattico dei docenti provenienti dalle principali accademie di recitazione d'Italia, come la scuola Civica Paolo Grassi di Milano, il Piccolo Teatro di Milano, il Teatro Stabile di Genova e il Teatro Greco di Siracusa. La lezione sarà condotta da Massimo Di Michele, già docente presso l'Accademia d'Arte del Dramma Antico "Inda". Diplomato al Piccolo Teatro di Milano, Di Michele si è formato lavorando con importanti registi del calibro di Luca Ronconi, Emma Dante, Giuseppe Tornatore e Pippo Del Bono.Al fine di promuovere una cultura teatrale, la scuola di recitazione diretta dall'attore tranese Pierluigi Corallo organizza cinque appuntamenti imperdibili, da gennaio a maggio, destinati ai suoi allievi e a tutti gli appassionati di teatro e recitazione.Sul palcoscenico della scuola di recitazione di Trani, nel ruolo di insegnanti, si alterneranno Massimo Di Michele, Monica Faggiani, Manuela Mandracchia, Francesca Della Monica e Micaela Sapienza."Vogliamo portare nel nostro territorio l'alta formazione artistica, un tassello importante nel nostro percorso di costruzione di una comunità teatrale", spiega Pierluigi Corallo, attore tranese e direttore di InarTeatro.I corsi sono rivolti a tutti, sia agli allievi della scuola di recitazione che a partecipanti esterni, che siano interessati ad approfondire gli aspetti essenziali della pratica scenica: recitazione, uso della voce ed espressività corporea e public speaking, quest'ultimo particolarmente rivolto anche a chi non segue i corsi prettamente di recitazione.InarTeatro si trova a Trani, in via Giuseppe Pugliese 27. Per prenotarsi alle masterclass è possibile inviare una mail a inarteatro@gmail.com oppure telefonare al 376 143 6955.