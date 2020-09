Salgono i contagi a Trani, oggi tre nuovi casi Covid-19

Nella città di Trani sale il numero dei casi Covid-19. Al momento sono 14 i positivi registrati in città: nelle ultime ore si sono infatti aggiunti tre nuovi casi agli 11 già precedentemente annunciati. Si tratta di tre cittadini tranesi già in isolamento domiciliare.Si sta procedendo alla ricostruzione della rete di contatti per comprendere il momento del contagio: indagini epidemiologiche sono in corso da parte delle autorità sanitarie.