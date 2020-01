Salva un uomo da un malore: quando l'eroe è un animale

Ha quattro zampe, il muso dolcissimo e ha salvato la vita di un uomo. Sembra la trama di un film e invece è tutto vero ed è successo proprio a Trani. Il protagonista di questa storia si chiama Igor, un cane che da tantissimi anni vive con la sua famiglia a in città, in vico Corato.Nella mattinata di martedì, Igor è andato a spasso con il suo padrone Antonio ma al suo rientro ha notato qualcosa che non andava. Antonio, accortosi che il cane tardava a varcare la soglia di casa, è tornato indietro a cercarlo. Lo ha trovato qualche isolato più lontano accanto ad un uomo privo di sensi. Antonio ha capito subito che si trattava del suo vicino di casa ed ha immediatamente chiamato i soccorsi.Igor è stato l'unico ad accorgersi dell'uomo in difficoltà perché, come ha raccontato Antonio, la vista dell'uomo era ostruita dalla macchina agricola che lui stesso stava utilizzando. L'uomo ora è in cura in ospedale dopo esser stato colpito da un infarto. Un finale lieto che potrebbe esser stato scritto solo grazie al tempestivo ritrovamento da parte di Igor, ora cane-eroe tranese.