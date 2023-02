Si è smarrita Sheila tra Trani e Bisceglie: "Aiutateci a trovarla"

"Aiutateci a trovare Sheila": chi ha un cane può capire la disperazione nella quale si trova la famiglia che da due giorni non riesce più a trovare Sheila, pastore tedesco di 9 anni che si è persa tra Trani e Bisceglie nel quartiere Turrisana.Sheila porta una pettorina Rossa con scritto Dynamic Dog come nella foto, e ha un regolare microchip. Sono ormai due notti e non torna a casa e la sua famiglia è veramente in grande angoscia. Chiunque avesse notizie può telefonare al numero di telefono380 364 4153.