Buon Ponte dell'Arcobaleno, Sister! Il commosso addio al cane adottato dalla comunità dei cittadini tranesi

Sister aveva tredici anni e la notizia della sua morte sta attraversando e rattristando i cuori di tanti cittadini tranesi, perché era davvero come se quella cagnolona bianca appartenesse un po' a tutti. Già, Sister, proprio come una sorella pelosa, conosciuta e amata ovunque, placida e quieta nella sua libertà e protetta però dal buon cuore di tante persone che con rispetto e amore se ne sono sempre presi cura. Sono state le stesse persone che l'hanno soccorsa in questi ultimi tempi, curata per una serie di peggioramenti della sua salute compromessa e peggiorata negli ultimi tempi. L'annuncio della morte di Sister, che ricorda per il dolce dolore che sta attraversando la Città quella di Nerone, il cane che viveva al porto morto già parecchi anni fa, è stato dato dalla pagina Facebook della Lega Nazionale Difesa del cane e riteniamo non abbia bisogno di altre parole se non quelle commosse che riportiamo integralmente: "Con il cuore in lacrime vi annunciamo che da ieri la nostra cara Amica Sister ci ha lasciato....Ci riesce davvero difficile, in questo momento, trovare le parole per descrivere il nostro stato d'animo per quanto é accaduto... E' successo tutto molto in fretta, tanto da lasciarci profondamente allibiti e addolorati.Purtroppo, nell'arco di pochi giorni, Sister ha avuto un crollo improvviso e le sue condizioni di salute sono drasticamente peggiorate...Febbre alta a 41°C ed ipotensione, con conseguente necessitá di un ricovero immediato.Dalla tac eseguita é emerso che la milza e il fegato erano pieni di noduli, per un possibile emangiosarcoma, che le ha causato versamento di sangue nell'addome.A fronte di questa drammatica situazione, né la terapia e né la chirurgia sarebbero state risolutive.Anche rischiando di asportarle chirurgicamente la milza, l'operazione in sé sarebbe potuta rivelarsi letale, poiché il fegato era giá compromesso gravemente.Preso atto di tutto questo, stravolti dalla situazione e dal vederla cosí provata e sofferente, abbiamo deciso all'unanimitá e con la supervisione medica, di porre fine al suo dolore, addormentandola per sempre.Sister da ieri non é piú tra noi... Se n'é andata in silenzio, alla beltá di 13 anni. La nostra unica consolazione é di esserle rimasti accanto fino al suo ultimo respiro...Ma ha lasciato in noi un vuoto difficilmente colmabile.... Per il suo integerrimo senso di libertá e indipendenza che ha sempre difeso testardamente e con grande dignitá; Per il suo rispetto verso il prossimo e per la sua capacitá di farsi voler bene da chiunque.E' stata "il cane di quartiere" per eccellenza di tutti noi tranesi. Ci riconosceva a distanza e ci veniva incontro come se non ci fossimo visti che il giorno prima. Durante il suo lungo "viaggio" ha percorso chilometri e chilometri, spesso spingendosi oltre il confine della nostra cittá, facendosi conoscere e ben volere anche dalle persone delle zone limitrofe.Amava ricevere attenzioni, carezze e inclusione, per poi vestirsi della sua indipendenza e ritornare a vagare!Buon ponte dell'arcobaleno, cara Amica Sister... ora sei un angelo, corri libera e felice con i tuoi compagni a quattro zampe lassú....Noi, no... non ti dimenticheremo MAI!"