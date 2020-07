San Nicola in rime, la quarta edizione vinta da Francesco Pansitta

Così come riporta il sito, la quarta edizione del concorso di poesie in vernacolo tranese "San Nicola in Rime" è stata vinta da Francesco Pansitta con "Selvece tu da u virus". La Giuria composta da Don Mauro Sarni, Rettore della Basilica Cattedrale di Trani, Franco Pagano, Segretario del Comitato Feste patronali di Trani e cultore del vernacolo tranese, Giulio Di Filippo, attore teatrale dell'assoc. Teatro Mimesis di Trani, ha ritenuto premiare l'opera che, uscendo fuori dagli schemi tradizionali legati alla storia del Santo, ha voluto ricordare il momento particolare che Trani e il mondo intero sta attraversando a causa del Coronavirus.La serata di premiazione e di declamazione delle poesie partecipanti si è svolta in diretta streaming per ottemperare alle disposizione del DPCM per evitare la diffusione del Coronavirus e che non avrebbe consentito l'organizzazione dell'evento in un luogo chiuso come la Basilica Cattedrale.