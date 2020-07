San Nicola in rime, stasera la premiazione in diretta streaming

Questa sera a partire dalle 20 sarà possibile seguire in diretta streaming sul sito www.tranireligiosa.it la premiazione del Concorso di poesie in vernacolo "San Nicola in Rime" giunto alla quarta edizione. In un'estate non molto ricca di appuntamenti e con una festa patronale molto ridimensionata per le misure anti Covid, sono particolarmente gradite queste iniziative, attraverso un'operazione culturale di ottimo livello che valorizza le tradizioni linguistiche e religiose della nostra città da parte di una realtà ormai consolidata come l'associazione Trani Religiosa, da anni impegnata nel coniugare il recupero dei sani valori d'un tempo, attraverso la cultura e la devozione popolare. Questo il link da utilizzare, in alternativa, per seguire la diretta sul web.