Sarà la 3 2 1 ZERO Tribute Band a chiudere le serate live del 2022 da Mister Chef

sarà l'ultima serata del 2022

A partire dalle ore 21.30 con ingresso già dalle ore 21

Si è ballato, si è cantato, ma soprattutto è esploso il puro e sano divertimento nell'ultima serata proposta da Mister Chef. Al ritmo delle musiche degli anni '70 e '80, la tribute band dei Wildcar ha reso ancora più unica la location di Via Antichi Pastifici 8 a Molfetta.Tuttavia Mister Chef è pronto a regalare un'altra grande serata all'insegna della buona musica e del divertimento. Quella del, nonché l'ultima apertura serale dell'anno che sta volgendo al termine.laregalerà momenti unici, eseguendo i più bei brani del mitico cantautore romano Renato Zero. L'anima del gruppo è, con la sua voce straordinariamente somigliante a quella del cantautore romano, accompagnato daal Piano&Sinth,al Sinth,alla chitarra,al basso ealla batteria. Saranno loro a chiudere in bellezza le serate live del 2022 proposte da Mister Chef nel suo rinnovato format dedicato alla ristorazione.Una location, come più volte sottolineato, variegata e sempre più a misura di famiglia grazie alle diverse prerogative che la rendono unica. A partire dall'area giochi attrezzata, dotata di postazione giochi per i più piccolini, ampio playground a piano terra e un altro al primo piano con area TV. La tranquillità della famiglia legata alla serenità e al divertimento per i più piccoli: sono queste le premesse che permettono di trascorrere una piacevole serata e godere della buona cucina offerta da Mister Chef.Impossibile non degustare la specialità della casa costituita dallanelle sue innumerevoli varianti. Le 72 ore di lievitazione rendono il prodotto unico, dal gusto delicato. La pinsa romana è contenuta nel menu adulti che comprende anche un antipasto caldo o freddo di terra o di mare e una bibita a scelta. Per i più è possibile optare per il Menu Baby che comprende un panino con hamburger o wurstel, patatine fritte e una bevanda a scelta tra acqua o succo di frutta, a cui si aggiungerà una piacevole sorpresa tutta da scoprire.La serata del 29 dicembre con la 3 2 1 ZERO Tribute Band sarà l'occasione per chiudere il 2022 nel migliore dei mondi, all'insegna dell'allegria, della buona musica e del buon cibo targato Mister Chef.