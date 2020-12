Scaduti i termini per la richiesta dei buoni spesa: al Comune sono giunte 1784 domande

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande per ricevere i buoni spesa sono pervenute al Comune di Trani, in via telematica (unica ammessa) 1784 istanze. Si evidenzia un elevatissimo numero di pratiche con carenza di informazioni richieste, la qual cosa sta incidendo nella mancata ammissibilità delle domande stesse e nel completamento delle istruttorie da parte degli uffici.Alla data di oggi sono state esaminate 850 richieste: quelle ammesse sono 177 per un importo di poco superiore ai 50mila euro. I beneficiari riceveranno già nelle prossime ore, sul numero di telefono indicato nella domanda, un messaggio con l'assegnazione di un PIN che, abbinato alla tessera sanitaria, costituirà lo strumento di identificazione per l'utilizzo dei buoni spesa presso gli esercizi convenzionati.E' possibile consultare l'esito delle 850 domande finora istruite (tutti gli elenchi sono consultabili sul sito del Comune di Trani)