Schiaffo a uno studente autistico: condannato insegnante di sostegno a Trani

L'uomo, accusato di abuso di mezzi di correzione aggravato, avrebbe più volte maltrattato il bambino di 11 anni, autistico ed iperattivo, con pizzichi e tirate d'orecchie. Secondo le indagini, il docente lo avrebbe ripetutamente fatto fino all'episodio più grave: uno schiaffo all'uscita da scuola, perché stava creando confusione nella fila formata per uscire, che ha portato alla denuncia del fatto accaduto il 17 dicembre 2023. L'insegnante di sostegno di Trani è stato condannato, con decreto penale, per abuso di mezzi di correzione aggravato, a cinque mesi e 15 giorni, poi convertito, in virtù del fatto di essere un soggetto incensurato, in una multa da duemila euro. Secondo il legale dell'insegnante i gesti contestati erano proporzionati al carattere del bambino e rientravano nelle strategie educative per gestire il suo comportamento e per questo ha presentato opposizione al decreto penale per andare al dibattimento processuale. Tuttavia, l'autorità giudiziaria ha ritenuto che le azioni dell'insegnante avessero superato il limite della disciplina scolastica, configurando un vero e proprio abuso.